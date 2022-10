Chi è il protagonista della nuova serie Prime Video?

Nuovo dramma Prime Video La periferica ci porterà in un mondo futuro il 21 ottobre. La nuova serie di fantascienza è stata creata da Scott Smith, con i creatori di Westworld Jonathan Nolan e Lisa Joy come produttori esecutivi.

Lo spettacolo, che sarà composto da otto episodi, è incentrato su Flynne e Burton Fisher. I fratelli vivono in una piccola città nelle Blue Ridge Mountains nell’anno 2032. Per aiutare a guadagnare qualche soldo in più per tenere il passo con le spese mediche della madre malata, le due simulazioni di gioco o Sims. Quando Burton ha la possibilità di provare un nuovo Sim, Flynne è in realtà quella che lo interpreta fingendo di essere suo fratello.

E sta per scoprire che in questo beta test c’è molto di più di quanto pensasse. Il mondo apparentemente simile alla realtà virtuale è ambientato a Londra, con Flynne incaricato di irrompere in una società chiamata Research Institute per rubare un prezioso segreto, secondo Prime Video. Ma in realtà, saremo portati ancora più lontano nel futuro poiché il Sim è in realtà un futuro molto reale nell’anno 2099.

Quando Flynne scopre l’importante segreto, lei e la sua famiglia sono in pericolo. In Future London, incontra Wilf che potrebbe essere la chiave per svelare il mistero che ora deve affrontare. Nel presente, Flynne, suo fratello e la sua ex unità militare dovranno lavorare insieme per affrontare le forze inviate dal futuro che stanno cercando di ucciderli e che non si arrenderanno finché non “reclameranno il segreto vitale che Flynne ha rubato ”, secondo Prime Video.

Ci saranno molte cose da fare nella serie! Allora, chi sono gli attori che danno vita a questa storia? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Chi recita in The Peripheral su Prime Video?

Chloë Grace Moretz interpreta il ruolo principale di Flynne Fisher, con Jack Reynor nei panni del suo ex fratello dei marine, Burton Fisher. Dai un’occhiata all’elenco completo del cast qui sotto:

Chloë Grace Moretz nel ruolo di Flynne Fisher

Jack Reynor nel ruolo di Burton Fisher

Gary Carr nel ruolo di Wilf Netherton

Eli Goree

Luigi Herthum

JJ Feild

T’Nia Miller

Charlotte Riley

Alessandra Billings

Adelind Horan

Alex Hernandez

Katie Leung

Julian Moore-Cook

Melinda Page Hamilton

Chris Coy

Austin in aumento

La periferica debutterà venerdì 21 ottobre su Prime Video.