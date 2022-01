Chi è il narratore di The Tender Bar? Ruolo e attore esplorati

Potresti vedere alcuni volti familiari nel tuo bar locale, ma una cosa è certa. Non vedrai esattamente artisti del calibro di Ben Affleck e Christopher Lloyd.

Amazon Prime Video ha dato il via a un altro anno entusiasmante per i fan del cinema e uno dei loro ultimi sforzi per far parlare il pubblico è The Tender Bar.

Con i due attori sopra menzionati – oltre a Tye Sheridan, Lily Rabe e altri – questo dramma americano di formazione è stato diretto dall’unico e unico George Clooney, che in precedenza ha diretto artisti del calibro di sobborgo e Le idi di marzo.

È un adattamento dell’omonimo libro di memorie del 2005 di JR Moehringer, che racconta gli anni formativi dell’autore a Long Island.

La narrazione è sicuramente un bel tocco, ma chi è esattamente il narratore di The Tender Bar?

Immagine da Amazon Studios.

Chi è il narratore di The Tender Bar?

The Tender Bar è narrato dall’attore Ron Livingston, che interpreta il ruolo di un anziano JR Moehringer.

Riflettendo sul film, l’incarnazione più giovane del personaggio è interpretata da Daniel Ranieri mentre Tye Sheridan prende il sopravvento quando è più grande. Quindi, il ruolo è affrontato da tre interpreti in totale.

Tuttavia, Ron è l’unico che fornisce la narrazione.

Per quanto riguarda l’importanza della narrazione, conferisce a The Tender Bar una qualità contemplativa, consentendo al personaggio di esaminare retrospettivamente gli eventi della sua vita.

Considerando che il film è adattato da un vero libro di memorie, questo è adeguatamente appropriato. Ora, dove il pubblico potrebbe aver sentito la sua voce prima?

Ron Livingston può suonare familiare

L’attore americano di 54 anni ha recitato in numerosi progetti nel corso degli anni.

Guardando attraverso i suoi ruoli cinematografici, forse l’hai visto in sforzi come Scambisti (Rapinare), Spazio ufficio (Peter), Adattamento (Marty Bowen), La moglie del viaggiatore nel tempo (Gomez), l’evocazione (Roger Perron), James White (Ben), Vacanza (Ethan), o tully (Ha disegnato).

Il suo lavoro televisivo, invece, include Un milione di piccole cose (Jonathan Dixon), Cerca partito (Keith), Loudermilk (Sam Loudermilk), Impero del lungomare (Roy Phillips), Sconfiggere la gravità (Maddux Donner) e altro ancora.

In futuro, dovrebbe recitare nel film biografico di Willie Pep intitolato Pep (come Bob Kaplan), uno show televisivo chiamato Pantheon (Cera) e Il flash (Enrico Allen).

“Conoscevo tutti i personaggi”

Sebbene questo sia il libro di memorie di Moehringer, la vita di George Clooney ha chiaramente influenzato il suo desiderio di affrontare il progetto.

Durante una conversazione con Newsweek, si è tuffato nel suo passato:

“Sono cresciuto lavorando a 12 anni in un ippodromo con mio zio George, che era un buon bevitore. E finivo al bar a comprargli le sigarette, e conoscevo tutti i personaggi, ed era divertente. Quindi questo è un film più sul raggiungimento della maggiore età e sul capire come crescere”.

Ha aggiunto: “Ascolta, ovviamente non sto sostenendo i bambini che crescono nei bar, ma è stato divertente per me crescere. Mi è piaciuto.”

The Tender Bar è ora in streaming su Amazon Prime Video.

