Chi è il fidanzato di Deja in This Is Us? Spiegazione della rivelazione della sesta stagione

Se negli anni ti sei sentito parte della famiglia Pearson, non sei solo.

Creato da Dan Fogelman, il dramma americano This Is Us è stato presentato in anteprima sulla NBC nel 2016 ed è diventato rapidamente uno degli spettacoli più amati e amati della rete.

Ha una portata ambiziosa e ha sostenuto tale investimento per sei stagioni. Ahimè, tutte le cose belle devono finire, che i fan siano sventrati o meno.

Il penultimo episodio ha prefigurato il finale di stagione martedì 17 maggio e The Train ha chiarito alcune domande irrisolte appena in tempo; non prima di aver lanciato al pubblico alcune palle curve intelligenti, mente.

A questo proposito, parliamo del fidanzato di Deja in This Is Us.

ATTENZIONE: SPOILER PER LA STAGIONE 6 EPISODIO 17

ancora da This Is Us, Amazon Prime Video, 20th Television

Chi è il fidanzato di Deja in This Is Us?

Il futuro fidanzato di Deja è Malik e l’episodio 17 della sesta stagione rivela di essere il padre del suo bambino.

Per tutta la stagione 6, gli episodi dovevano ancora confermare se fossero rimasti insieme e The Train ha portato il pubblico a sospettare che il suo futuro fidanzato sarebbe stato qualcuno chiamato Marcus.

Una delle trame della puntata ha inaugurato una nuova famiglia con due figli e una figlia. Tra questi c’è Marcus e la storia mostra il patriarca di famiglia – Kenny, interpretato da Dulé Hill – che perde il controllo dell’auto.

Marcus è stato lasciato in condizioni critiche a seguito dell’incidente e portato d’urgenza in ospedale, prefigurato come un potenziale interesse amoroso per Deja.

Tuttavia, è stato successivamente chiarito che, nonostante l’incendio di Pearson si sia verificato lo stesso giorno e le loro famiglie si siano mescolate, Deja alla fine è rimasta con Malik.

“Non riuscivo a evitare che fosse Malik”

Deadline ha recentemente condotto un’illuminante sessione di domande e risposte con nientemeno che il creatore della serie e produttore esecutivo Dan Fogelman.

Durante la conversazione, gli è stato chiesto della situazione tra Marcus e Malik e ha rivelato che doveva trattarsi solo di Malik.

“Deve finire con Malik, chiaramente ci sono passati e non sono ancora alla fine del loro viaggio”, ha spiegato. “C’è ipoteticamente più storia da raccontare lì… Penso che sia stata proprio la decisione giusta qui.

“Come una di quelle cose che, sono andati al college, alla facoltà di medicina e hanno continuato a ritrovarsi l’uno con l’altro e lo capiranno…. Ovviamente stiamo interpretando l’errore che pensi che il ragazzo nell’incidente d’auto per tutto il tempo sia il suo fidanzato, ma non riuscivo a evitare che fosse Malik.

Siamo sicuri che anche i fan siano entusiasti di questa decisione…

I fan di Malik emergono

Un certo numero di spettatori di This Is Us sono saliti su Twitter negli ultimi tempi per reagire alla grande rivelazione di Malik.

Dai un’occhiata a una selezione di tweet:

