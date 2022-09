Chi è Elros ne Gli anelli del potere? Spiegazione dell’importanza per la tradizione di LOTR

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Come serie fantasy ambientata nell’universo creato da JRR Tolkien, The Rings of Power di Prime Video è intriso di tradizioni.

Ogni episodio ha lentamente approfondito più di quella mitologia man mano che la storia andava avanti e abbiamo esplorato più antiche terre della Terra di Mezzo.

Nel terzo episodio de Gli anelli del potere, ci viene presentato un nuovo personaggio sotto forma di Elros, anche se tramite un arazzo da parete, ed è chiaro che era un personaggio cruciale nella storia di Númenor, ma chi è esattamente?

The Rings of Power introduce Elros

Nell’episodio 3, Galadriel viene portata a vedere la Sala del Sapere di Númenor da Elendil e nota subito che il grande archivio è stato assemblato da qualcuno di nome Elros.

Elendil chiede alla sbalordita Galadriel se conosceva il famoso curatore dell’archivio, a cui risponde: “Uno spirito non comune. Ma sono sempre stato più vicino a suo fratello”.

La coppia si prende un momento per ispezionare uno squisito arazzo sul muro che mostra Elros insieme al suo suddetto fratello.

Elendil rivela anche a Galadriel che la Sala del Sapere rimane in piedi grazie all’ultimo re di Númenor che ha impedito che venisse demolita mentre le relazioni del regno dell’isola con gli Elfi si sono inasprite.

Chi è Elros?

Elros è il fratello di Elrond.

I fratelli nacquero negli ultimi anni della Prima Era da Earendil ed Elwing ed erano entrambi Mezzelfi, poiché condividevano il fastidio degli Elfi e del sangue umano.

Mentre erano ancora solo giovani, Elros ed Elrond furono presi prigionieri da Malgor e Maedhros, due dei figli di Fëanor, e furono cresciuti da Malgor in una grotta fino a quando il loro rapitore cominciò a compatirli e a liberarli.

Dopo la sconfitta di Morgoth, che segnò l’inizio della Seconda Era, gli esseri simili a divinità conosciuti come Valar diedero a Elros ed Elrond la scelta della razza a cui appartenere.

Elros scelse di appartenere all’umanità, rinunciando così alla sua vita immortale, mentre Elrond rimase un Elfo.

Come ricompensa per aver aiutato gli Elfi a sconfiggere Morgoth, al gruppo di Uomini a cui apparteneva Elros fu concesso il proprio regno insulare, Númenor, che fu sollevato dal mare dai Valar ed Elros fu incoronato il suo primo re.

Dov’è ne Gli anelli del potere?

Al momento di The Rings of Power, Elros è morto da tempo.

Morì diversi secoli prima degli eventi della serie in SA (Seconda Era) 442 dopo aver governato Númenor per 410 anni. Nacque in FA 532, il che significa che Elros morì all’età di 500 anni.

Sebbene Elros abbia avuto una vita mortale dopo aver favorito il suo lato umano, la sua durata e quella dei suoi discendenti erano di gran lunga maggiori di quelle della maggior parte degli Uomini.

Non è stato ancora menzionato nella serie, ma Elendil, Isildur e successivamente Aragorn sono tutti discendenti di Elros e hanno anche una durata insolitamente lunga – con Elendil che visse fino all’età di 322 anni, Isildur fino al 234 e Aragorn fino al 210.

Elendil e Isildur sono personaggi di particolare rilievo poiché guidarono un gruppo di Númenoreani nella Terra di Mezzo dopo la distruzione dell’isola dove fondarono i regni di Gondor e Arnor e continuarono a combattere contro Sauron, come mostrato nel prologo de La Compagnia dell’Anello film.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

