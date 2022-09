Chi è Elendil in Rings of Power e Il Signore degli Anelli?

I fan più attenti saranno sempre alla ricerca di collegamenti con la trilogia de Il Signore degli Anelli quando si immergono negli episodi de Gli anelli del potere.

Sviluppata dagli showrunner JD Payne e Patrick McKay per Amazon Prime Video, la serie è basata su Il Signore degli Anelli di JRR Tolkien e le sue appendici ed è ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo.

Ciò lo colloca migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e di ciò che è seguito. Tuttavia, ciò non significa che non ci siano personaggi con cui il pubblico avrà familiarità.

Abbiamo Galadriel ed Elrond, ma forse non così evidente è Elendil…

Gli anelli del potere © Prime Video

Chi è Elendil in Rings of Power?

L’episodio 3 – intitolato Adar – vede Galadriel e Halbrand salvati da una nave e cercano rapidamente di capire se sono in pericolo.

A quanto pare, sono al sicuro e la nave è timonata nientemeno che da Elendil.

Il personaggio era in Il Signore degli Anelli ed è apparso nel prologo della battaglia de La Compagnia dell’Anello. Tuttavia, nella trilogia è interpretato da Peter McKenzie, mentre Lloyd Owen affronta il ruolo in The Rings of Power.

Tenta di combattere Sauron e viene ucciso con facilità dalla figura imponente. È anche un personaggio dei romanzi di Tolkien ed è stato colui che ha portato i sopravvissuti di Númenor alla Terra di Mezzo prima del suo incontro fatale con Sauron.

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro A sinistra c’è Lloyd Owen che interpreta Elendil in #RingsOfPower ea destra Harry Sinclair che ha interpretato il figlio di Elendil Isildur in Il Signore degli Anelli di Peter Jackson. Ottimo casting. pic.twitter.com/cfjv9hoezP — astronauta d’acqua dolce 🇵🇹❤🇺🇦 (@freshwaterastro) 9 settembre 2022

Visualizza Tweet

Lloyd Owen potrebbe esserti familiare

L’attore britannico gallese di 56 anni ha già recitato in numerosi progetti TV, tra cui Testimone silenzioso (ha interpretato Det Supt Mitchell), Pulire (Swanny), Tu, io e l’Apocalisse (Presidente degli Stati Uniti), e Morte in paradiso (Dott. Sam Blake).

D’altra parte, ha anche recitato in film come L’uomo dal cuore di ferro (Comandante Schuster), Corsa libera (Il Capitano), e Apollo 18 (Nato).

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC BridTV 10957 Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere | Rimorchio SDCC https://i.ytimg.com/vi/uYnQDsaxHZU/hqdefault.jpg 1060794 1060794 centro 13872

“È chiaro quanto sia importante”

Lloyd ha recentemente incontrato Den of Geek per discutere del suo ruolo e ha riflettuto sull’importanza del personaggio nella più ampia tradizione del Signore degli Anelli.

“Da quando ho letto i libri e da quante volte gli viene fatto riferimento, è chiaro quanto sia importante per tutti nella Terza Era, almeno per tutti gli uomini, fino ad Aragorn che è il suo 38° pronipote. È una sorta di archetipo dell’eroe”.

Ha continuato: “Quello che si scopre in particolare da quando si fa questo lavoro e si è circondati da fan che ne sanno molto più di me è quanto sia caro Elendil al cuore di tutti, ed è sorprendente perché c’è molto poco scritto su di lui”.

The Rings of Power è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

Mostra tutto

In altre notizie, chi è Elendil in Rings of Power e Il Signore degli Anelli?