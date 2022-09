Chi è Daniel Weyman? Ruoli precedenti di Rings of Power’s Stranger

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Dopo mesi di attesa, The Rings of Power di Amazon è finalmente arrivato sui nostri schermi e accoglie i fan in un’era relativamente inesplorata della storia della Terra di Mezzo.

Gli episodi di apertura ci presentano il misterioso Straniero il cui arrivo nella Terra di Mezzo tramite una meteora infuocata ha suscitato molte teorie dei fan sull’identità del personaggio

Anche se per un po’ di tempo infurierà il dibattito su chi sia veramente lo Straniero, qualcosa che sappiamo è che il personaggio è interpretato in Gli anelli del potere dall’attore Daniel Weyman.

Lo Straniero arriva nella Terra di Mezzo

Negli ultimi momenti dell’episodio 1, una meteora in fiamme può essere vista sparare nei cieli della Terra di Mezzo prima di schiantarsi al suolo vicino al campo degli Harfoots nelle foreste di Rhovanion.

Ma la meteora non è semplicemente un pezzo di roccia. Dopo essersi schiantato al suolo, si scopre che ha portato un uomo misterioso e barbuto nella Terra di Mezzo, che è ufficialmente intitolato lo Straniero.

La sempre curiosa Nori Brandyfoot indaga sul nuovo arrivato e scopre che il luogo dell’incidente infuocato non è in realtà caldo.

Più tardi, con l’aiuto di Poppy Proudfellow, Nori sposta lo Straniero dal cratere in fiamme e gli fornisce riparo e cibo.

Tuttavia, i tentativi di Nori di saperne di più sul misterioso Straniero vengono ridotti poiché non è in grado di parlare la sua lingua, ma è chiaro che questo essere possiede una sorta di magia poiché le sue urla portano un’enorme quantità di forza ed è in grado di parlare con le lucciole e ottenere loro per eseguire i suoi ordini, in modo simile a come Gandalf usa una falena per chiamare le aquile in The Fellowship of the Ring.

Gli anelli del potere © Prime Video

Chi è Daniel Weyman?

Ad interpretare il ruolo dello sconosciuto in The Rings of Power è l’attore britannico Daniel Weyman.

Nato a Newcastle nel 1977, Daniel ha iniziato la sua carriera di attore nel 2003 quando è apparso in un episodio del film drammatico di ITV Wire in the Blood.

Negli anni successivi, Daniel è apparso in quasi 30 ruoli di recitazione, la maggior parte dei quali sono apparsi in programmi TV britannici, con crediti notevoli che sono arrivati ​​​​nella miniserie Colditz del 2005, Poirot di ITV, Gentleman Jack e Foyle’s War e Silent Witness della BBC, dove interpretava Max Thorndyke, il marito di Clarissa Mullery di Liz Carr.

Oltre ad apparire sugli schermi da quasi 20 anni, Daniel ha anche prestato il suo talento vocale a una serie di audiolibri e serie di podcast tra cui Tommies e The Sandman.

Gli anelli del potere © Prime Video

L’attore si rivolge all’identità di Stranger

Non ci è voluto molto perché i fan di The Rings of Power iniziassero a speculare sullo Straniero e lo stesso Daniel Weyman ha affrontato l’identità del misterioso personaggio.

Parlando a Entertainment Tonight, Daniel Weyman ha dichiarato: “Penso che, si spera, le persone si divertiranno tanto a guardare la sua storia quanto me la sono divertita a filmarla.

“E suppongo che la cosa migliore da dire sia che mentre stavamo lavorando, io, in ogni momento della storia, sapevo esattamente dov’era il personaggio, chi era e cosa stava passando.

“Quindi, dal mio punto di vista, è stato un compito abbastanza facile portarlo a termine”.

Gli anelli del potere © Prime Video

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming Video Amazon Prime dopo la prima il 2 settembre 2022.

