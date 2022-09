Chi è Bronwyn in Rings of Power ed era lei in Il Signore degli Anelli?

Per le legioni di fan de Il Signore degli Anelli, l’opportunità di condividere nuovamente le avventure della Terra di Mezzo sembrerà finalmente di tornare a casa.

Fortunatamente, siamo stati tutti invitati a tornare nelle fantasiose terre di JRR Tolkien, crogiolandoci in compagnia di elfi, guerrieri, orchi e falchi.

Basato sugli scritti dell’iconico autore, The Rings of Power è stato sviluppato dagli showrunner JD Payne e Patrick McKay per Prime Video e i primi due episodi sono stati presentati in anteprima giovedì 1 settembre 2022.

Anche se ci sono alcuni nomi familiari da ricordare, è passato molto tempo da quando molti spettatori hanno guardato la trilogia del film Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, quindi potresti chiederti quale dell’ensemble sta tornando o quali nuovi.

Tra i personaggi importanti negli episodi introduttivi, abbiamo Bronwyn…

Chi è Bronwyn ne Gli anelli del potere?

Bronwyn (interpretata da Nazanin Boniadi) è una donna umana del villaggio di Tirrarad.

The Rings of Power si svolge in realtà nella Seconda Era della Terra di Mezzo, il che significa che gli eventi della serie sono anteriori a quelli delle trilogie de Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli di migliaia di anni.

Quindi, Bronwyn non era un personaggio in quelli, né è stata tradotta da nessuno degli scritti di JRR Tolkien. È un nuovo personaggio ideato interamente per la serie del 2022.

Viene presentata come la madre del suo giovane figlio Theo ed è la guaritrice del villaggio. Si scopre presto che condivide una connessione romantica con un elfo Silvano di nome Arondir (Ismael Cruz Córdova).

La loro relazione può essere interpretata per rispecchiare quella di Aragorn e Galdriel ne Il Signore degli Anelli come un’unione tra Elfo e Uomo con la differenza fondamentale che questi due nuovi personaggi non provengono da reali.

“Lei è in una storia d’amore proibita”

Nazanin ha recentemente incontrato Inverse per discutere del suo personaggio, notando che è originaria delle Terre del Sud alias Dark Land.

“I suoi antenati hanno scelto il lato sbagliato della storia”, spiega, riferendosi alla battaglia a cui si è accennato nell’episodio 1. “Hanno scelto il male sul bene. E la sua gente ora ne sta pagando il prezzo”. Tuttavia, il suo personaggio differisce leggermente da questa valutazione:

“Lei è una guaritrice e una madre single di un figlio adolescente ribelle. Inoltre, ha una storia d’amore proibita con l’elfo Arondir, a cui è stato affidato il compito di vegliare sulla sua gente”.

Ismael ha anche accennato al suo legame con Bronwyn, definendo lei e Arrondir “una specie di emarginati in entrambe le loro comunità. C’è quella crepa nel marciapiede che una rosa o un fiore squarciano. Quella scintilla si accende e iniziano questo amore proibito. È così che sboccia il loro amore”.

Perché Nazanin Boniadi è familiare?

L’attrice britannica di 42 anni è forse meglio conosciuta per aver interpretato Nora nella sitcom della CBS Come ho incontrato tua madre e Fara Sherazi dentro Patria.

Ha anche interpretato Esther nel 2016 Ben Hur e Zahra Kashani nel film del 2018 Hotel Bombay.

The Rings of Power è in streaming esclusivamente su Amazon Prime Video.

