Chi c’è nella prossima serie animata di Amazon?

Amazon Prime Video ha ascoltato il nostro grido disperato di pubblicare più serie animate perché il sito di streaming sta attualmente creando due stagioni di L’ospedale, l’ennesimo banger animato per il quale siamo sicuri che i fan perderanno la testa. Non solo per la storia, ma anche per questo cast molto accatastato.

Per quanto riguarda la trama del titolo, riporta Deadline Il Ospedale percorre le vite di due chirurghi alieni che si assumono la responsabilità di risolvere vari problemi all’interno della galassia. Alcuni casi sono abbastanza facili da risolvere, mentre altri sono un po’ più complessi. Tuttavia, quando un compito complicato che potrebbe minacciare la vita come sanno che arriva sulla loro strada, le loro capacità sono veramente messe alla prova.

Solo il tempo dirà in cosa consiste esattamente questo caso e qual è la posta in gioco se questi due alieni dovessero fallire. Mentre aspetti di saperne di più sulla storia di L’ospedalecontinua a leggere per scoprire quali stelle saranno presenti in questa prossima serie Prime Video.

Il cast dell’ospedale

No attrice Keke Palmer e Lo spettacolo mattutino l’attrice Greta Lee interpreterà rispettivamente i ruoli del dottor Klak e del dottor Sleech.

La dottoressa Klak è descritta come un chirurgo più responsabile che trova piacere nell’acquisire più conoscenze, mentre la sua migliore amica, la dottoressa Sleech, è il suo polo opposto. Tuttavia, i due vanno d’accordo, ed è a causa delle loro differenze che possono fare ciò che nessun altro in tutto l’universo può fare.

Accanto a Palmer e Lee ci sono ancora più grandi star di talento che sicuramente conosci.

Il cast vocale di Il Ospedaleinsieme alle rispettive descrizioni dei personaggi, è riportato di seguito:

Natasha Lyonne nei panni dell’infermiera Tup, una giocosa nichilista dalla carne camaleontica che prospera nel caos dell’ospedale.

Maya Rudolph nei panni della dottoressa Vlam, una stagista robot che è viva da almeno 20.000 anni.

Sam Smith nei panni del dottor Azel, un chirurgo di fama galattica con una morale ambigua e sei piedi ben curati.

Kieran Culkin nei panni del dottor Plowp: un chirurgo, un empatico e un adulto che vive la pubertà.

Oltre a questo incredibile cast, la troupe è composta da produttori esecutivi: Danielle Renfrew Behrens, Shauna McGarry, Shannon Prynoski, Antonio Canobbio, Ben Kalina e Chris Prynoski.

Robin Eisenberg è il co-produttore/scenografo del titolo, insieme a Uomo in cerca di donnaCirocco Dunlap, che sarà lo showrunner, il produttore esecutivo e il creatore di L’ospedale.

Con un cast, una troupe e una storia come questa, è chiaro L’ospedale sta per ricevere gli stessi consensi di Invincibile, La casa del gufoe le serie animate più stellari di oggi hanno attualmente.

Resta sintonizzato per ulteriori informazioni sull’ultimo ordine animato di Amazon Prime Video.