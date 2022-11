Chi c’è nella miniserie guidata da Emily Blunt?

The English debutterà a novembre su Prime Video, Emily Blunt e Chaske Spencer

L’inglese è una miniserie che dovresti assolutamente guardare se ami una bella storia di vendetta, oltre a un cast pieno di attori e attrici incredibili che hai sicuramente visto in giro prima.

Per quanto riguarda la storia del titolo Amazon Prime Video, segue la vita di una donna determinata a far cadere le persone che pensa siano la causa della prematura scomparsa di suo figlio. Lei, insieme al suo fidato compagno mortale, dà la caccia a ogni persona finché non crede che la giustizia sia stata servita. Ma quanta vendetta è troppa, e quanto costerà saziare i suoi desideri mortali?

Maggiori informazioni sulla sinossi ufficiale (tramite Prime Video) di seguito:

Un’aristocratica inglese, Lady Cornelia Locke, e un ex esploratore di cavalleria Pawnee, Eli Whipp, si uniscono nel 1890 nell’America centrale per attraversare un paesaggio violento fatto di sogni e sangue.

Se vuoi saperne di più su questa storia avvincente, ti suggeriamo di andare su Amazon Prime per iniziare lo streaming oggi. Ma prima di farlo, ti informiamo su chi è presente nella serie 2022, L’inglese.

Chi recita in The English?

Interpretare il ruolo principale di Cornelia Locke, la donna feroce che vendica il suo defunto figlio, non è altro che Emily Blunt. Accanto a Blunt c’è Chaske Spencer, che interpreterà il compagno di Cornelia, Eli Whipp.

Oltre a Blunt e Spencer, il cast principale di L’inglese include:

Tom Hughes nel ruolo di Thomas Trafford

Steve Wall nel ruolo di Thin Kelly

Stephen Rea nel ruolo dello sceriffo Robert Marshall

Valerie Pachner nel ruolo di Martha Myers

Malcolm Story nel ruolo di Red Morgan

Nicholas Aaron come Billy Myers

Miguel Alvarez nel ruolo di Timothy Flynn

William Belleau nel ruolo di Kills On Water

Walt Klink nel ruolo di Jed Myers

Cristian Solimeno nel ruolo di Clay Jackson

Guarda tutti questi meravigliosi attori nel trailer ufficiale della serie Prime Video qui sotto.

Blunt è anche il produttore di questo titolo, così come Colin Wratten e Greg Brenman. Hugo Blick completa il cast e la troupe di questo titolo, poiché è sia il produttore che il regista dell’uscita del 2022.

Ora che sai tutto sul cast e la troupe di L’ingleseè ora di andare su Amazon Prime Video per trasmettere in streaming ogni episodio di questa straordinaria miniserie.