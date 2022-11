Chi c’è nel film di Natale guidato da Dwayne Johnson?

Sei pronto per un film di Natale pieno di azione? È un’idea unica ed è esattamente ciò che Prime Video sta cercando di portare agli spettatori durante le festività natalizie del prossimo anno! E chi è meglio di Dwayne Johnson in persona per dirigere un film d’azione? Chi si unirà a lui sullo schermo?

Non ci sono ancora molte informazioni sulla trama. Quello che sappiamo è che il film sarà un’avventura al “trotto del globo” con elementi mitologici, riporta Collider. Il tono sarà simile a Guardiani della Galassiama con lo spirito natalizio legato.

Secondo Collider, il piano è che il film venga distribuito ad un certo punto durante le festività natalizie del 2023, ma non è stata ancora fissata una data di uscita esatta. Dietro le quinte ci sono il regista Jake Kasdan, lo scrittore Chris Morgan e Hiram Garcia che hanno ideato la storia originale, riporta Deadline.

Quindi questa è la squadra dietro la telecamera. Chi ha firmato esattamente per recitare sullo schermo? Abbiamo la risposta per te qui sotto!

Chi recita in Red One?

Sarà un film così eccitante! Ci sono così tanti grandi nomi legati al progetto tra cui “The Rock”, Chris Evans, Lucy Liu e altri, secondo Deadline. Dai un’occhiata all’elenco completo del cast qui sotto:

Dwayne Johnson

Chris Evans

JK Simmons nei panni di Babbo Natale

Bonnie Hunt nei panni della signora Claus

Lucia Liu

Kiernan Shipka

Kristofer Hivju

Nick Kroll

Mary Elizabeth Ellis

Wesley Kimmel

E se vuoi dare una sbirciatina al film, l’account Twitter ufficiale di Prime Video ha condiviso una prima foto di Johnson ed Evans dietro le quinte. Dai un’occhiata ai due attori sul set qui!

E una celebrità non usa solo il suo talento sullo schermo. Johnson produrrà anche il film insieme a Kadan, Morgan, Hiram Garcia, Dany Garcia, Melvin Mar e Sky Salem.

Rosso con Dwayne Johnson dovrebbe essere rilasciato durante le festività natalizie del 2023 su Prime Video.