Che musica suona nei titoli di coda e nella colonna sonora di The English?

Con così tanti spettacoli sui nostri schermi oggi, è utile essere selettivi con ciò che si guarda. Se c’è Emily Blunt, è probabile che lo annoterai come un must, come molti hanno fatto subito con The English. L’attrice britannica ha incantato il pubblico in film come Sicario e A Quiet Place, questa volta rivolgendo il suo talento al genere western.

Scritta e diretta da Hugo Blick, la serie è stata presentata in anteprima su Amazon Prime Video negli Stati Uniti venerdì 11 novembre 2022, mentre gli spettatori del Regno Unito sono stati invitati a guardarla il giorno prima su BBC Two e iPlayer.

Emily interpreta Lady Cornelia Locke, una donna inglese arrivata in Occidente nel 1890 in cerca di vendetta contro l’uomo che crede abbia ucciso suo figlio.

Reclutando l’aiuto di un ex esploratore di cavalleria, l’accompagniamo nella sua ricerca, e così facciamo alcune canzoni fantastiche. Con questo in mente, quale musica viene riprodotta durante i titoli di coda di The English?

Che musica suona nei titoli di coda di The English?

La colonna sonora inglese è composta da Federico Jusid e una manciata di composizioni e arrangiamenti sono presenti in tutta la serie, comprese le scene dei titoli di coda.

D’altra parte, il pubblico noterà che due canzoni spiccano; quelli presenti nei titoli di coda degli episodi 1 e 2.

L’episodio 1 si chiude con una canzone chiamata Some Say (I Got Devil) di Melanie. È una cantautrice americana di 75 anni – nome completo Melanie Anne Safka-Schekeryk – e le sue canzoni più famose sono senza dubbio Brand New Key e Lay Down (Candles in the Rain).

Some Say (I Got The Devil) è la nona traccia del suo album del 1971 Gather Me e puoi trovare la sua musica su Spotify, attualmente ha 426l ascoltatori mensili.

L’episodio 6, tuttavia, si chiude con American Tune dei Crooked Still, una band americana con influenze folk-country, americana e bluegrass.

Si sono formati nel 2001 e la canzone di cui sopra è la settima e ultima traccia dell’album del 2011 Friends Of Fall. Puoi trovare la loro musica su Spotify.

L’elenco dei brani della colonna sonora inglese

Dai un’occhiata alla colonna sonora di The English separata per episodio di seguito:

Episodio 1

Alcuni dicono (I Got Devil) – Melanie

Episodio 2

Nella polvere – Mazzy Star

Episodio 3

Katie Cruel – Ora Cogan

Episodio 4

Le hai tagliato i capelli – Tom McRae

Episodio 6

Crocifiggi la tua mente – Rodriguez

Viaggiatore di lunga data – The Wailin ‘Jennys

Melodia americana – Crooked Still

“Sono cresciuto con i western”

Chaske Spencer (che interpreta il sergente Eli Whipp/Wounded Wolf) ha recentemente parlato con ScreenRant del progetto e di come si discosta dagli altri western:

“Ogni nativo americano ha un’esperienza diversa, quindi non metto quel peso nella produzione. Non mi aiuta. E a lungo andare, non mi aiuta come artista cercare di trasmetterlo, perché ne rimarrei troppo coinvolto. Sono cresciuto con i western. Amavo i western da bambino e mi piace recitare nei western adesso.

Ha continuato: “È solo che al giorno d’oggi il casting [is different]. Questo è tutto. Non è un grosso problema; è solo un capovolgimento del casting. Sono stato davvero grato ed entusiasta di interpretare questo ruolo di Eli, e penso che sia solo un nuovo modo di guardare un western. Ma il cambiamento è inevitabile, quindi vai avanti e vai”.

