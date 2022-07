Che cos’è EFP in The Terminal List su Prime?

Con così tanti servizi di streaming in competizione per la nostra attenzione, è forse più importante che mai essere selettivi con i nostri programmi. Tuttavia, ci sono alcune stelle verso cui molti non possono fare a meno di affrettarsi.

Chris Pratt come protagonista? Sì, ti è praticamente garantito un pubblico significativo.

Creato da David DiGilio, The Terminal List ha esattamente questo, con l’attore di Jurassic World e Guardians Of The Galaxy che interpreta il tenente comandante James Reece, il cui plotone di Navy SEAL è caduto in un’imboscata in una missione segreta.

Al suo ritorno a casa, scopre che ci sono persone che cercano di prenderlo di mira e coloro che tiene vicino, costringendolo ad andare a fondo dei suoi ricordi sparsi.

Basata sull’omonimo romanzo di Jack Carr, la serie offre molti dettagli a nostro modo e uno incoraggia i fan a fare una piccola ricerca.

Con questo in mente, cos’è EFP in The Terminal List?

***ATTENZIONE: AVANTI SPOILER ELENCO TERMINALI***

Video Amazon Prime

Che cos’è EFP nell’elenco dei terminali?

EFP sta per penetratore formato esplosivo e The Cinemaholic riferisce che si tratta di una carica sagomata in grado di penetrare nell’armatura.

Gli EFP possono anche essere chiamati proiettili formati in modo esplosivo, testate autoforgianti o frammenti autoforgianti. In definitiva, è un dispositivo capace di morte.

Risalenti agli anni ’30, gli EFP iniziarono a essere sviluppati per la prima volta dalle compagnie petrolifere americane, con lo scopo di creare perforatori di pozzi petroliferi. Tuttavia, avanzando rapidamente alla seconda guerra mondiale, erano stati riproposti come armi mortali.

Impariamo quanto possono essere potenti nell’episodio 5 di The Terminal List. La puntata vede Reece perseguire Steve a San Francisco e acquisisce un EFP grazie al pilota ed ex soldato Liz Riley.

L’EFP esplode in una sequenza sorprendente ma, per evitare ulteriori spoiler, non riconosceremo l’entità delle conseguenze.

L’elenco dei terminali | Trailer ufficiale BridTV 10372 L’elenco dei terminali | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/x9FvvsC0B5Q/hqdefault.jpg 1028958 1028958 centro 13872

“Colpisce il loro radar e non lo vediamo”

Parlando con Collider, Chris Pratt ha parlato dell’essere circondato dai SEAL durante la produzione e di come la loro presenza si sia aggiunta all’autenticità del progetto:

“La vera ragione per essere così circondati da quelle persone è che ci sono cose che semplicemente non saremmo in grado di cogliere. Colpisce il loro radar e noi non lo vediamo. Potrebbe essere un errore tattico. Potrebbe essere qualcosa che qualcuno dice, o uno sguardo che qualcuno dà, o la scelta di sedersi in un certo posto in cui non ti siederesti.

Ha continuato: “Questa è gente [SEALs] che sono completamente consapevoli della situazione, in ogni momento, e che non possono spegnerlo. Essere in grado di fare uno spettacolo che, quando la comunità degli addetti alle operazioni speciali lo guarda, non ci trovi nulla di sbagliato, era la nostra intenzione”.