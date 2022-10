Celeborn è morto ne Gli anelli del potere? Il marito di Galadriel è MIA

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per The Rings of Power*

Con l’arrivo di ogni nuovo episodio di The Rings of Power, lo spettacolo ha lentamente staccato gli strati che circondano i suoi personaggi e i vari misteri che ha creato.

Dopo l’esplosivo finale dell’episodio 6, l’ultimo capitolo ha affrontato le ricadute del piano degli Orchi con molti dei sopravvissuti umani (ed elfi) sparsi per le Terre del Sud, che ora assomiglia molto di più alla terra infuocata di Mordor. tutti familiari con.

L’episodio vede Galadriel collaborare con Theo mentre vanno alla ricerca di sua madre Bronwyn e mentre sono in viaggio, la loro conversazione si rivolge alle persone che hanno perso durante la loro vita.

Galadriel sceglie questo momento per rivelare di aver perso suo marito, Celeborn, un momento che ha immediatamente suscitato la curiosità dei fan di The Rings of Power.

The Rings of Power accenna al destino di Celeborn

Con Theo che teme che sua madre sia morta nell’eruzione infuocata del Monte Fato, chiede se Galadriel abbia mai perso qualcuno a cui è stata vicina.

Spiega che suo fratello Finrod è stato ucciso, un evento di cui abbiamo appreso nell’episodio 1, ma poi sorprendentemente continua anche a rivelare che ha anche perso suo marito, Celeborn, riferendosi anche a lui al passato: “Il suo nome era Celeborn .”

Galadriel descrive il modo in cui lei e Celeborn si sono incontrati per la prima volta, dicendo: “Ci siamo incontrati in una radura di fiori. Stavo ballando e lui mi ha visto lì. La guerra sembrava così lontana allora. Quando ci è andato, l’ho rimproverato. La sua armatura non si adattava bene. L’ho chiamato una vongola d’argento. Da allora non l’ho più rivisto”.

Il lungometraggio X-Ray di Prime Video, che fornisce curiosità su film e programmi TV, dice anche: “Celeborn era un parente di Thingol Grey-mantello del Doriath, un Re degli Elfi nella Prima Era. È stato visto l’ultima volta marciare verso una guerra dalla quale non è mai tornato, ma il suo destino esatto rimane sconosciuto.

Celeborn è morto ne Gli anelli del potere?

No, Celeborn non è morto ne Gli anelli del potere.

I fan più esperti de Il Signore degli Anelli sapranno che Celeborn deve essere vivo quando incontriamo il personaggio durante La Compagnia dell’Anello, quando i membri sopravvissuti della compagnia passano attraverso Lothlórien dopo il loro viaggio attraverso Moria che si svolge migliaia di anni dopo Anelli di potere.

È importante notare che Galadriel non dice mai esplicitamente che Celeborn è morto, solo che lo ha visto l’ultima volta mentre marciava verso la guerra.

Questo ovviamente pone le domande: “Cosa è successo a Celeborn e dov’è in The Rings of Power?”

Questo è qualcosa che lo spettacolo deve ancora rivelare, ma la migliore conclusione che possiamo trarre dalle prove presentate è che Celeborn è stato fatto prigioniero dal nemico dopo la guerra o semplicemente non è stato in grado di rintracciare Galadriel.

Non dimenticare che una volta terminata la Guerra d’Ira contro Morgoth, Galadriel ha trascorso secoli a cercare Sauron negli angoli più remoti della Terra di Mezzo e non è mai rimasto in un posto abbastanza a lungo da essere trovato.

Forse l’eventuale ritorno di Celeborn susciterà un acceso triangolo amoroso tra lui, Galadriel e Halbrand dopo che quest’ultimo si è avvicinato a Galadriel con il progredire della stagione 1.

I fan propongono le loro teorie

La menzione inaspettata di Celeborn nell’episodio 7 ha suscitato una certa reazione da parte dei fan, con molti che si sono rivolti ai social media per offrire i loro pensieri e teorie su dove potrebbe essere.

Un fan su Twitter crede che il ritorno di Celeborn vedrà Galadriel trovare la felicità: “Galadriel pensa che suo marito Celeborn sia morto? E così apparirà e riporterà la felicità nella sua vita? OMG, sono così curioso ora come lo presenteranno e dove è stato per tutto questo tempo.

Mentre un altro ha notato che Galadriel sarebbe probabilmente una persona diversa se fosse ancora in giro: “Celeborn essere ritenuto morto è onestamente fantastico. Perché molte delle cose che Galadriel ha fatto non hanno senso se lui è in giro (e ha ancora meno senso se non si sono mai incontrati). E sarò molto interessato a vedere come lo riporteranno indietro”.

“Celeborn è scomparso (e tornerà) la trama è stata creata per dare a Sauron e Galadriel una storia avvincente comune nella prima stagione”, ha scritto questo fan. “È una buona scelta. Sta funzionando.”

Questo fan crede che una reunion tanto attesa sia in programma: “Sapete tutti che Celeborn non ha assolutamente ragione. Come da qualche parte lungo la linea ci sarà una riunione in lacrime. Vi prometto che tutto questo sta spiegando cosa gli è successo a Galadriel THINKS.

E infine, questo fan ha riassunto il riferimento a Celeborn con un meme:

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

