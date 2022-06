Anything’s Possible data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro ancora

Il Pride Month è iniziato alla grande poiché molti spettacoli e film che esplorano la bellezza della sessualità e dell’identità verranno annunciati molto presto. Uno dei titoli in arrivo include il film originale di Amazon Prime Video Tutto è possibile.

Il film del 2022 è il debutto alla regia di Posa attore Billy Porter, motivo sufficiente per consentire al pubblico di tutto il mondo di sintonizzarsi. Tuttavia, ciò che rende anche questo film uno da guardare è la sua storia avvincente che, a nostro avviso, è attesa da tempo.

Curiosi di sapere cosa c’è in serbo per questo film? Ti copriamo le spalle! Continua a leggere per scoprire tutto ciò che c’è da sapere su Prime Video Tutto è possibile.

Tutto è possibile data di uscita

Tutto è possibile uscirà ufficialmente su Amazon Prime Video venerdì 22 luglio.

Tutto è possibile cast

Il film del 2022 è interpretato da Eva Reign, che interpreterà il ruolo principale di Kelsa, una frizzante liceale trans, e Abubakr Ali interpreterà il ruolo di Khal, una studentessa eccentrica che si affeziona piuttosto a Kelsa.

Inoltre, Hamilton L’attrice Renee Elise Goldsberry è anche confermata per interpretare la madre di Kelsa che ha le spalle di sua figlia ad ogni passo.

Accanto a questo straordinario cast ci sono Ximena Garcia Lecuona e Allison Rose Carter, che saranno i produttori esecutivi del film insieme a Porter, e David Hinojosa, Christine Vachon, Andrew Lauren e Alta vitaDJ Gugenheim, che sono i nostri talentuosi produttori.

Tutto è possibile sinossi

Secondo Scadenza, Tutto è possibile descrive una storia d’amore unica tra Kelsa e Khal.

Khal si innamorò perdutamente di Kelsa dopo averla incontrata a lezione di arte e da allora i due sono stati inseparabili. Ma, come in ogni relazione, i due affrontano varie difficoltà, inclusi problemi che sorgono quando altri credono che questo abbinamento non sia così genuino come sembra. Tuttavia, i piccioncini persistono, rincorrendo l’euforia che provano quando sono vicini l’uno all’altro.

Tutto è possibile trailer

Se sei già stato toccato da questa bellissima storia d’amore, aspetta di vedere questo adorabile abbinamento di persona! Guarda il trailer ufficiale di Tutto è possibile sotto.