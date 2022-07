Amazon Prime Day e le 14 migliori offerte TV e film

L’ora legale è arrivata e Amazon Prime Day è dietro l’angolo. Se stai cercando un ottimo affare per un programma TV o un film, Prime Day è il posto giusto per trovare qualcosa di nuovo o un vecchio preferito. Amazon Prime Day va dal 12 al 13 luglio e ci sono molte opportunità per acquistare qualcosa a meno di $ 10 o $ 15.

Trovare ottimi affari è un modo fantastico per prepararti alle calde giornate estive quando stare in casa è la tua migliore opzione. Dai recenti successi cinematografici ai cartoni animati classici, Amazon Prime Day ha sicuramente qualcosa per tutti.

Le 7 migliori offerte di film su Amazon Prime Day

Ritorno alla trilogia del futuro

$ 12,99

Sei pronto per tornare? Ogni film della trilogia è in vendita il Prime Day per $ 7,99, ma l’intera trilogia è quotata a $ 12,99. Possiamo già sentire Doc gridare: “Great Scott!” L’amato duo di Michael J. Fox e Christopher Lloyd è una coppia in cui tutti possono sedersi, ridere e combattere il caldo.

Inoltre, tornando indietro Ritorno al futuro potrebbe essere un ottimo modo per pre-partita Ragazze di carta prima della sua data di anteprima del 29 luglio su Prime Video. Viaggio nel tempo per la vittoria, gente.

GUARDA QUI su Amazon Prime Video: Ritorno al futuro Trilogia

EDTV

$ 4,99

Stai cercando un film stravagante sul diventare una star di un reality TV con Matthew McConaughey, Jenna Elfman e Woody Harrelson? Questa commedia romantica è un’ottima opzione per coloro che hanno bisogno di una risata e forse di trovare un nuovo film notturno preferito.

McConaughey ha brillato in questo genere di film, incluso Come perdere un ragazzo in 10 giornie EDTV non è diverso. Guarda questo film e farai il “ballo del pollo” prima che tu te ne accorga.

GUARDA QUI su Amazon Prime Video: EDTV

La città perduta

$ 9,99

La città perduta è una recente commedia romantica, con Sandra Bullock e Channing Tatum, che è uscita nelle sale lo scorso marzo e costerà meno di $ 10 all’Amazon Prime Day. Essendo l’unico film che io e mia moglie speriamo di vedere dopo, questo è nella nostra lista di film da acquistare.

Bullock è fantastico in questo genere, da La proposta a Signorina simpatiae La città perduta sembra già un nuovo preferito!

GUARDA QUI su Amazon Prime Video: La città perduta

Il silenzio degli agnelli

$ 7,99

Se ti addormenti con i misteri dell’omicidio in sottofondo, allora Prime Day ha un contratto cinematografico per te. Il thriller drammatico con Jodie Foster e Anthony Hopkins ti spingerà sull’orlo della paura e della citazione di un killer psicopatico. Il silenzio degli innocenti è un gioco di “gatto e topo” in cui tutti speriamo che il personaggio di Foster, Clarice, arrivi alla fine tutto intero.

Inoltre, puoi ritirare Annibale e Drago rosso anche in vendita.

GUARDA QUI su Amazon Prime Video: Il silenzio degli agnelli

Indiana Jones e l’ultima crociata

$ 9,99

Se stai cercando più avventure, insieme a qualche divertente battuta tra padre e figlio, Indiana Jones e l’ultima crociata ti darà tutto quello che cerchi. Probabilmente il migliore del indiana Jones serie, è sicuro dire che guardare Indy combattere i nazisti mentre è in missione è qualcosa che non si stanca mai di vedere.

GUARDA QUI su Amazon Prime Video: Indiana Jones e l’ultima crociata

Uomo in fiamme

$ 4,99

Se stai cercando una storia incredibile, un’azione incredibile e una vendetta come pasto da servire freddo, Uomo in fiamme è uno dei grandi di tutti i tempi. Denzel Washington è brillante e non c’è nessun livello di emozioni lasciato dopo aver visto questo film. Il personaggio di Washington, Creasy, è uno dei migliori eroi per cui tifare e non deluderà.

Uomo in fiamme è il furto di Amazon Prime Day, quindi al settimo cielo consiglio vivamente questo film.

GUARDA QUI su Amazon Prime Video: Uomo in fiamme

Il Batman

$ 9,99

L’ultima versione del Cavaliere Oscuro è stata rilasciata nelle sale lo scorso marzo ed è già un accordo per il Prime Day. Se sei un fan di Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, o non lo hai ancora visto, Il Batman sembra un ottimo affare per un recente successo al botteghino.

GUARDA QUI su Amazon Prime Video: Il Batman