Adar è davvero Sauron? Le perdite e le teorie di Rings of Power suggeriscono di no

Da quando è stato annunciato The Rings of Power di Amazon, la segretezza ha circondato la serie e anche ora che sono arrivati ​​i primi episodi, le identità e le motivazioni di diversi personaggi rimangono un mistero.

Mentre lo Straniero barbuto ha dominato la discussione dopo i capitoli di apertura, l’episodio 3 ha preso in giro un altro nuovo personaggio che sicuramente susciterà molto interesse tra i fan.

Quel personaggio è l’enigmatico Adar, l’apparente leader degli Orchi, che Arondir e i suoi compagni Elfi ipotizzano possa essere uno pseudonimo di Sauron.

Tuttavia, le fughe di notizie dal set di The Rings of Power suggeriscono che Adar potrebbe non essere Sauron, dopotutto.

Adar introdotto in Gli anelli del potere

Dopo aver scoperto i tunnel degli Orchi che attraversano le Terre del Sud nell’episodio 2, Arondir viene portato in un sito di scavi dove lui, i suoi compagni Elfi e numerosi schiavi umani sono costretti a lavorare dagli Orchi.

Durante queste scene, Arondir e gli Elfi notano che gli Orchi menzionano un essere noto come Adar a cui sembrano riferirsi come il loro capo.

Arondir è inizialmente confuso sul motivo per cui gli Orchi avrebbero usato una parola elfica per nominare il loro capo, ma Revion propone la possibilità che Adar possa essere uno pseudonimo usato da Sauron, che ha assunto molti nomi nel corso dei secoli.

Nei momenti finali dell’episodio 3, ci viene dato il nostro primo sguardo su Adar mentre gli Orchi lo evocano. Lo scatto è sfocato e sfocato, ma si possono distinguere alcune caratteristiche chiave; il personaggio ha lunghi capelli scuri, un viso magro e scarno e, soprattutto, sembra essere un elfo.

Le perdite suggeriscono che non è Sauron

Un video della community di fan de Il Signore degli Anelli Fellowship of Fans nel novembre 2021 ha approfondito diverse fughe di notizie dal set di The Rings of Power che circondano Adar e la sua identità.

Il video discute le fughe di notizie secondo cui Adar, che è un personaggio originale della serie, è un Elfo che è stato corrotto e guida gli Orchi delle Terre del Sud.

Ulteriori fughe di notizie dai dettagli del set dello show come Adar potrebbe essere visto insieme a un personaggio incappucciato misterioso e intimidatorio che quelli nel video della Fellowship of Fans ipotizzavano potesse essere il vero Sauron, con Adar come uno dei suoi luogotenenti.

Nella lingua elfica del Sindarin, ‘adar’ si traduce in ‘padre’ quindi gli Orchi che si riferiscono a lui con quel nome potrebbero significare che è il loro creatore.

Durante l’adattamento cinematografico de La compagnia dell’anello, apprendiamo da Saruman che un tempo gli Orchi erano elfi che furono così gravemente torturati e mutilati che alla fine divennero le disgraziate creature che vediamo ora.

Il video teorizza che Adar potrebbe lavorare per Sauron e aiutare a costruire le sue forze nelle Terre del Sud in preparazione per rivelare completamente la sua presenza o per distrarre dai suoi piani segreti altrove nella Terra di Mezzo, come organizzare la creazione degli Anelli di Potenza.

Tuttavia, una teoria alternativa di Fellowship of Fans ha suggerito che Adar potrebbe effettivamente essere Sauron e la figura incappucciata è in realtà uno dei Nazgul (Spettri dell’Anello) che hanno servito Sauron dopo essere stato corrotto dagli Anelli del Potere, sebbene nessuno degli Anelli del Potere abbia è stato ancora creato nella sequenza temporale della serie, il che rende questa teoria improbabile per il momento.

Chi interpreta Adar ne Gli anelli del potere?

Nel ruolo di Adar c’è l’attore inglese Joseph Mawle.

I fan del fantasy conosceranno già l’attore 48enne mentre interpretava Benjen Stark in Il Trono di Spade.

Altrove, Joseph Mawle ha recitato in oltre 50 ruoli nel corso della sua carriera con apparizioni degne di nota in Ripper Street, Troy: The Fall of a City, In the Heart of the Sea del 2015, Sense8, The Tunnel, Made in Dagenham, la serie della BBC Merlin e Serie 2019 MadrePadreFiglio.

Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo la prima il 2 settembre 2022.

