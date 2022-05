A League of Their Own serie TV rilasciano aggiornamenti, cast, sinossi e altro ancora

Il Una lega a sé stante La serie TV è quasi arrivata!

Dopo essersi ispirati al popolare film omonimo del 1992, i co-creatori Abbi Jacobson e Will Graham sono determinati a riportare in superficie l’avvincente storia di Penny Marshall per la generazione di oggi. Dopotutto, il film del 1992 raccontava una storia potente su come le donne possono ottenere qualsiasi cosa e tutto ciò a cui mettono la mente fintanto che ci credono, una lezione importante che molti tengono ancora nel loro cuore.

Inoltre, il film ha messo in evidenza le numerose prove e tribolazioni contro le quali le donne hanno combattuto per avere gli stessi diritti e riconoscimenti degli uomini nel campionato di baseball. E chi potrebbe dimenticare il fatto che Una lega a sé stante ha dato alla luce una generazione di donne che si sono rifiutate di lasciare che il loro genere limitasse i loro sogni? In tutto e per tutto, questo film è stato un pezzo importante del cinema americano!

Un riavvio del film era atteso da tempo, motivo per cui siamo più che entusiasti di dirvi tutto ciò che sappiamo finora sulla prossima serie di Amazon Prime Video, Una lega a sé stante.

Aggiornamenti sul rilascio della serie TV A League of The Own

Una data di uscita ufficiale deve ancora essere annunciata per lo spettacolo, tuttavia, dovrebbe essere presentato in anteprima nell’estate 2022.

Un cast di serie TV di League of Their Own

Se pensavi che il cast del film originale fosse eccezionale, aspetta di leggere questo elenco di tutte le stelle che dovrebbero apparire nella serie.

Secondo Entertainment Weekly, il cast di Una lega a sé stante La serie TV è la seguente:

Abbi Jacobson nel ruolo di Carson Shaw

Melanie Field nel ruolo di Jo Deluca

Molly Ephraim nel ruolo di Maybelle Fox

D’Arcy Carden nel ruolo di Greta Gill

Priscilla Delgado nel ruolo di Esti Gonzalez

Kate Berlant nel ruolo di Shirley Cohen

Chante Adams interpreta Max Chapman

Gbemisola Ikumelo nel ruolo di Clance Morgan

Oltre a Ikumelo, Parchi e Divertimento la star Nick Offerman interpreta il ruolo dell’allenatore che porta questa squadra alla vittoria.

Sinossi di una lega a sé stante

Simile al film del 1992, Prime Video Una lega a sé stante racconterà la storia di una squadra di donne che ha grandi sogni per giocare a baseball professionistico.

In un mondo in cui la misoginia dilaga, le donne non sono estranee agli ostacoli che si frappongono al loro successo. Tuttavia, persistono verso un futuro più luminoso, non solo per se stessi ma per le donne nello sport di tutto il mondo.

Jacobson e Graham hanno anche aggiunto che hanno cercato di rendere la trama molto più inclusiva di tutte le razze, soprattutto perché il film originale non era in grado di discutere veramente tutte le sfumature dell’uguaglianza in quel momento.

Jacobson ha detto a Entertainment Weekly:

[Intersectionality] è sicuramente qualcosa a cui il film e Penny Marshall hanno accennato, ma volevamo davvero espanderlo. Il personaggio di Max è basato sui tre [Black] donne che hanno finito per giocare con gli uomini [the Negro league], che è una storia incredibile per tutti e tre. Più ricerche facevamo e più ampliavamo questi personaggi, più eccitante diventava raccontare le loro storie con un obiettivo moderno.

L’ultimo progetto di Abbi Jacobson e Will Graham è attualmente in produzione e si concluderà molto presto. Fino ad allora, assicurati di anticipare la premiere della serie Una lega a sé stante streaming solo su Amazon Prime Video questa estate.