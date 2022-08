A League of Their Own è basato su una storia vera? Ispirazione esplorata

Tre decenni da quando l’originale A League of Their Own è arrivato sugli schermi cinematografici, un adattamento televisivo del film arriverà sul piccolo schermo per gentile concessione di Amazon Prime Video.

Con Abbi Jacobson, Chanté Adams e un cast di personaggi completamente nuovo, la serie racconta la storia della formazione dei Rockford Peaches, una squadra della neonata AAGPBL (All-American Girls Professional Baseball League).

La serie presenta una serie di elementi della vita reale che hanno spinto i fan a chiedersi se A League of Their Own sia basato su una storia vera.

Una lega a sé stante | Rimorchio ufficiale | Primo video BridTV 10986 Una lega a sé stante | Rimorchio ufficiale | Primo video https://i.ytimg.com/vi/H8qMhtkB18k/hqdefault.jpg 1063597 1063597 centro 13872

Venerdì 12 agosto 2022, A League of Their Own di Amazon Prime Video è entrato nel servizio di streaming.

Basata sull’omonimo film del 1992, la serie di otto episodi racconta la storia di un gruppo di donne dell’era della seconda guerra mondiale che cercano di creare la propria squadra di baseball professionistica.

Al centro della serie ci sono Carson (Abbi Jackson) e Max (Chanté Adams) mentre loro e un intero gruppo di personaggi colorati si fanno strada per muovere i primi passi su un campo da baseball professionale, trovando compagni di squadra e se stessi nel processo.

Un campionato tutto loro © Prime Video

A League of Their Own è basato su una storia vera?

Sì e no. Mentre gli eventi più ampi di A League of Their Own sono ispirati da eventi reali, un certo numero di personaggi e le loro trame nella serie sono stati romanzati per scopi drammatici.

Innanzitutto, i Rockford Peaches erano una vera e propria squadra che gareggiò nella AAGPBL (All-American Girls Professional Baseball League) quando la lega fu fondata nel 1943.

Inoltre, la più ampia storia dell’epoca, inclusa la seconda guerra mondiale e la segregazione razziale, sono tutti elementi cruciali della serie stessa.

Tuttavia, i personaggi stessi e le loro trame individuali sono creazioni di fantasia e sono opera dei creatori Will Graham e Abbi Jacobson.

Ad esempio, il personaggio di Chanté Adams, Max Chapman, non è una figura reale, ma si basa su tre giocatori della vita reale, Toni Stone, Mamie “Peanut” Johnson e Connie Morgan.

Un campionato tutto loro © Nicola Goode | Primo video

I creatori discutono dell’ispirazione dietro la serie.

Parlando come parte di un comunicato stampa di Prime Video prima dell’arrivo della serie, i co-creatori Will Graham e Abbi Jacobson hanno discusso delle loro ispirazioni dietro la serie.

“L’idea per una serie è nata perché credevo che ci fosse una storia molto più ampia da raccontare oltre a quella che abbiamo visto nel film di due ore”, ha spiegato Will Graham. “Il vero campionato è durato 11 anni, quindi c’era un arco più ampio nella storia che è andata dalla guerra agli anni ’50”.

“C’è stato il momento in cui la donna di colore ha rilanciato la palla a Geena Davis, collegato alla storia di Toni Stone, Mamie ‘Peanut’ Johnson e Connie Morgan, tra gli altri”, ha aggiunto Graham, concentrandosi su un momento chiave del film originale. “E come persona queer, ho apprezzato molto il sottotesto che era nel film, ma una volta che abbiamo iniziato a fare ricerche, ci siamo resi conto che c’era una storia queer molto più grande e unicamente gioiosa da raccontare”.

La co-creatrice e attrice protagonista Abbi Jacobson osserva quanto il team di produzione si sia impegnato per garantire che la serie fosse storicamente accurata: “Avevamo bisogno di informazioni su tutto: la seconda guerra mondiale, i vari campionati, le leggi dell’epoca, informazioni geografiche, ciò che le persone mangiavano, indossavano, anche parlato.

“Abbiamo anche parlato con esperti come Bob Kendrick, il presidente del Negro Leagues Baseball Museum, storici come Kat Williams e la nostra consulente di baseball Justine Siegal, tra molti altri”.

Ma dall’altra parte, l’attrice ha discusso alcune delle storie immaginarie in cui la serie approfondisce: “Nessun personaggio è una replica esatta di una persona reale, ma sono ispirati da giocatori reali e viaggi reali, quelli che ci hanno ricordato del nostro, quindi ne abbiamo inserito anche un po’.

Una lega a sé stante © Anne Marie Fox | Primo video

A League of Their Own è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video dopo il rilascio il 12 agosto 2022.

In altre notizie, con chi finisce Devi nella stagione 3 di Never Have I Ever?