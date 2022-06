I ragazzi la stagione 3 è tornata e i fan della serie televisiva sui supereroi sono sicuramente entusiasti! Basato sul fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, questo spettacolo mostra sicuramente un altro lato dei supereroi. Uno in cui non sono così grandi.

I supereroi in questo universo sono popolari come le celebrità, influenti come i politici e venerati come dei. È per questo che abusano dei loro poteri piuttosto che usarli a fin di bene. La società multimiliardaria The Seven and Vought nasconde gli sporchi segreti dell’eroe corrotto, il che porta un gruppo di vigilantes, The Boys, alla ricerca della verità.

La terza stagione inizia con un anno di calma, con Homelander sottomesso e Butcher che lavora per il governo sotto la supervisione di Hughie. Ma entrambi gli uomini non vogliono mantenere la pace e la tranquillità, invece cercano sangue e ossa. I ragazzi vengono a conoscenza di una misteriosa arma Anti-Supe, che li manda a schiantarsi contro i Sette, inizia una guerra e insegue la leggenda del primo supereroe: Soldier Boy.

La terza stagione è stata presentata in anteprima su Prime Video il 3 giugno. Se stai solo recuperando il ritardo, ecco quando puoi aspettarti di vedere nuovi episodi.

A che ora escono i nuovi episodi di The Boys?

Nuovi episodi di I ragazzi di solito inizia lo streaming il venerdì alle 3:00 ET / 12:00 PT su Prime Video. Tuttavia, è stato il caso in cui alcuni nuovi episodi sono arrivati ​​​​prima, alle 21:00 ET di giovedì. Non è proprio noto il motivo per cui il servizio di streaming non si limita a rispettare una pianificazione coerente. Quindi la soluzione migliore è controllare i nuovi episodi giovedì sera.

La terza stagione della serie di supereroi vede come protagonisti Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit e Jensen Ackles.

I ragazzi è già stato rinnovato per una quarta stagione, quindi c’è più storia in arrivo!

La terza stagione di otto episodi di I ragazzi scende il venerdì su Prime Video.